Полиция ищет следы стрельбы в центре Петербурга. Досталось пассажирскому автобусу на Невском проспекте

Петербургская полиция проверяет сообщение о стрельбе неподалёку от станции метро «Адмиралтейская» вечером 21 января. Пассажирский автобус уехал оттуда с разбитым стеклом.



По данным «Фонтанки», сообщение о том, что в автобус стреляли, поступило в экстренные службы за несколько минут до половины восьмого вечера. Предположительно, в ход пошло пневматическое оружие. На Невском проспекте стрелка уже не застали.



В «Пассажиравтотрансе» подтвердили информацию. Незапланированное произошло на маршруте автобуса №22. Водитель услышал хлопок, но не рассмотрел виновных. «В салоне разбито стекло, пострадавших нет. На место вызвана полиция», - уточнили в пресс-службе перевозчика.

