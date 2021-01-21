FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -1
73.37р88.97р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Полиция ищет следы стрельбы в центре Петербурга. Досталось пассажирскому автобусу на Невском проспекте

Петербургская полиция проверяет сообщение о стрельбе неподалёку от станции метро «Адмиралтейская» вечером 21 января. Пассажирский автобус уехал оттуда с разбитым стеклом.

По данным «Фонтанки», сообщение о том, что в автобус стреляли, поступило в экстренные службы за несколько минут до половины восьмого вечера. Предположительно, в ход пошло пневматическое оружие. На Невском проспекте стрелка уже не застали.

В «Пассажиравтотрансе» подтвердили информацию. Незапланированное произошло на маршруте автобуса №22. Водитель услышал хлопок, но не рассмотрел виновных. «В салоне разбито стекло, пострадавших нет. На место вызвана полиция», - уточнили в пресс-службе перевозчика.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

261843871
Что то часто стали постреливать. То из автомата, то еще из чего. Полиция вообще есть в городе ? Или как ?
262224921
Что бы исключить переделы- нужна госмонополия на всё. Но мы жэ выбрали джынсу и жвачку в 91 - вот теперь и пожынайте .
Автобусы ? Да по-моему Столыпинский на порядок комфортнее чем те которые раскатывают по городу. Хотя у города были все возможности построить для своих нужд автобусы высочайшего класса безопасности и комфортности .НО тогда было бы коекому не отправить детей на обучение в грит британ, не купить виллы в Испании . А этого невозможно допустить ну никак.
footballer13
Сейчас должны подтянуться местный иксперды про пробивание лобового стекла из пневматики.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний