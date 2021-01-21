Вакцинация под угрозой. Новая мутация коронавируса «ускользает» от антител

«Новая мутация коронавируса, получившая обозначение 501Y.V2, "ускользает" от антител, которые вводятся при помощи плазмы крови от ранее выздоровевших людей. Ведутся исследования, насколько разработанные вакцины смогут справиться с такой мутацией, возможно ли повторное заражение», - говорится в статье.

Новая мутация коронавируса, зафиксированная в ЮАР, показала устойчивость к антителам. Как пишет 21 января ТАСС со ссылкой на исследование, опубликованное в электронной библиотеке bioRxiv, это может снизить эффективность вакцинации.

Ранее сообщалось, что мутация, выявленная в ЮАР, на 50% более заразна, чем предыдущие штаммы. Она уже распространилась как минимум на 20 стран.



«Эффективность существующих вакцин против этой мутации можно проверить только путем широких клинических испытаний. При этом результаты исследования показывают необходимость разработки новых вакцин, которые смогут отвечать на новые угрозы», - подчеркивают южноафриканские ученые.



Напомним, в Петербурге ждут партию вакцины «Спутник V» в 150 тысяч доз до конца месяца. В городе уже чуть больше 30 тысяч человек привились, и из них 5 367 человек вакцинированы двумя компонентами вакцины. Разработчики «Спутника» ранее заявляли, что он эффективен против всех известных мутаций коронавируса.

