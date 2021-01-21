Чистосердечное нападение с топором. Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в убийстве жены

Невский районный суд Петербурга определил под стражу Романа Павлова, которому вменяют умышленное причинение смерти жене. Он сговорчив и безропотен.



О мере пресечения 21 января сообщает объединённая пресс-служба судов. 32-летний Павлов признался, что во время ссоры нанёс жене не меньше дюжины ударов топором по голове. Следователь просил об аресте, обвиняемый возражений не имел, его адвокат на менее строгой изоляции также не настаивал. Павлова отправили в СИЗО до 18 марта.

Мужчину задержали 19 января в квартире на проспекте Большевиков. Полицейские пришли туда после сообщения от обеспокоенной матери, рассказавшей, что третий день не может связаться с дочерью. Девушку нашли в комнате с пробитой головой, рядом находились пьяный муж и топор.