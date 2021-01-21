Федора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко был доставлен в больницу с коронавирусом. Как сообщает «Р-Спорт» в четверг, 21 января, его госпитализировали в московскую клиническую больницу №52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.



Эту информацию подтвердили в самой больнице, но не уточнили состояние 44-летнего спортсмена.

Ранее с коронавирусом госпитализировали бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.