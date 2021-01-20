Бывший вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев из больничный палаты, где лечится от коронавируса, поблагодарил всех поддержавших его. Как написал экс-футболист в своем инстаграме в среду, 20 января, он остается под наблюдением врачей.



«В целом все хорошо. Не раз побеждали. Уверен, что победим и сейчас! Еще раз всем спасибо за теплые слова. Следите за здоровьем, берегите себя и близких», — подчеркнул Малафеев.

Жена Екатерина Малафеева в свою очередь добавила, что муж находится в состоянии средней тяжести.