Меркель допустила использование «Спутника V» в Европе и борьбу с пандемией вместе с Россией

Немецкий канцлер рассказала о возможности работы вместе с Россией в борьбе с пандемией COVID-19.



«Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина «Спутник V», и я сказала <...>, в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах», — цитирует 21 января заявление Ангелы Меркель РИА Новости.

По ее словам, европейцы могут допустить на свой рынок российскую вакцину, но только после разрешения Европейского медицинского агентства.

Европейский надзорный орган ранее заявил, что ведет переговоры с производителем российской вакцины «Спутник V». При этом в Еврокомиссии сообщили о ставке на препарат от Pfizer.