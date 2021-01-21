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Меркель допустила использование «Спутника V» в Европе и борьбу с пандемией вместе с Россией

Немецкий канцлер рассказала о возможности работы вместе с Россией в борьбе с пандемией COVID-19.

«Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина «Спутник V», и я сказала <...>, в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах», — цитирует 21 января заявление Ангелы Меркель РИА Новости.

По ее словам, европейцы могут допустить на свой рынок российскую вакцину, но только после разрешения Европейского медицинского агентства.

Европейский надзорный орган ранее заявил, что ведет переговоры с производителем российской вакцины «Спутник V». При этом в Еврокомиссии сообщили о ставке на препарат от Pfizer.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи.

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Комментарии (6)

zelf
Северный поток творит с Меркель чудеса.
Nationalverrater_2
Ага, щщяз, держи карман шире. Допустят. Ждите, поварята
265037644
Да кто же то дежурит сегодня на Фонтанке!?? Как вообще такие новости пропускаются?) Или никакой чернухи о своей стране не смогли с утра нарыть?)
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