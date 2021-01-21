Полицейские задержали водителя, который скрылся с места ДТП во Фрунзенском районе Петербурга утром 21 января. Лихо развернувшись, он едва не снес пешеходов и влетел в столб.



Как стало известно «Фонтанке» 21 января, 24-летнего жителя Купчино задержали у дома, где он живет, на улице Димитрова. Там же была припаркована побитая машина. Сейчас с ним работают сотрудники полиции.