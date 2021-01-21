FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -1
73.36р89.15р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Лихача, распугавшего пешеходов и снесшего столб на Димитрова, задержали

Полицейские задержали водителя, который скрылся с места ДТП во Фрунзенском районе Петербурга утром 21 января. Лихо развернувшись, он едва не снес пешеходов и влетел в столб.

Как стало известно «Фонтанке» 21 января, 24-летнего жителя Купчино задержали у дома, где он живет, на улице Димитрова. Там же была припаркована побитая машина. Сейчас с ним работают сотрудники полиции.

Фото: «Фонтанка»

Авария произошла на пересечении улицы Димитрова с Будапештской улицей. Видавшая виды красная легковая при развороте вылетела на тротуар трамвайной «выделенки», едва не сбила успевших отскочить пешеходов, снесла столб и врезалась в ограждение. Немного постояв, водитель сдал назад, вырулил обратно на дорогу и скрылся. Произошедшее засняли камера наблюдения и один из очевидцев.

Как стало известно «Фонтанке», днем 21 января сотрудники полиции нашли скрывшийся автомобиль и задержали водителя.

Фото: «Фонтанка»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний