Полицейские задержали водителя, который скрылся с места ДТП во Фрунзенском районе Петербурга утром 21 января. Лихо развернувшись, он едва не снес пешеходов и влетел в столб.
Как стало известно «Фонтанке» 21 января, 24-летнего жителя Купчино задержали у дома, где он живет, на улице Димитрова. Там же была припаркована побитая машина. Сейчас с ним работают сотрудники полиции.
Авария произошла на пересечении улицы Димитрова с Будапештской улицей. Видавшая виды красная легковая при развороте вылетела на тротуар трамвайной «выделенки», едва не сбила успевших отскочить пешеходов, снесла столб и врезалась в ограждение. Немного постояв, водитель сдал назад, вырулил обратно на дорогу и скрылся. Произошедшее засняли камера наблюдения и один из очевидцев.
Как стало известно «Фонтанке», днем 21 января сотрудники полиции нашли скрывшийся автомобиль и задержали водителя.