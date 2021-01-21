Водитель автомобиля едва не снес пешеходов на трамвайной «выделенке» во Фрунзенском районе Петербурга утром 21 января. Столб, в отличие от них, увернуться не смог. Лихач же с места аварии скрылся, но попал на камеры.

ДТП произошло на пересечении улицы Димитрова и Будапештской улицы. На видеозаписи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как красный легковой автомобиль совершает разворот по улице Димитрова, но заворачивает слишком круто и выезжает на выделенную полосу для движения трамваев, где в ожидании «зеленого» стоят три пешехода. Чудом они успевают отскочить от несущейся машины, и та сбивает только светофор, посте чего врезается в ограждение.