Водитель автомобиля едва не снес пешеходов на трамвайной «выделенке» во Фрунзенском районе Петербурга утром 21 января. Столб, в отличие от них, увернуться не смог. Лихач же с места аварии скрылся, но попал на камеры.
ДТП произошло на пересечении улицы Димитрова и Будапештской улицы. На видеозаписи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как красный легковой автомобиль совершает разворот по улице Димитрова, но заворачивает слишком круто и выезжает на выделенную полосу для движения трамваев, где в ожидании «зеленого» стоят три пешехода. Чудом они успевают отскочить от несущейся машины, и та сбивает только светофор, посте чего врезается в ограждение.
Светофорный столб от удара отлетел на трамвайные пути, вдобавок оборвался провод. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что задержка в движении трамваев составила около 20 минут — с 9:57 до 10:19.
Водитель автомобиля не стал даже выходить из машины. Постояв немного, он сдал назад, вновь напугав пешеходов, и уехал прочь. Однако очевидцы успели заснять машину на видео, да и на месте, по их словам, остался валяться номер. Судя по кадрам, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария у машины не первая.