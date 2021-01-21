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Пешеходы еле увернулись от «мастера разворота» на Димитрова. Он снес столб и скрылся

Водитель автомобиля едва не снес пешеходов на трамвайной «выделенке» во Фрунзенском районе Петербурга утром 21 января. Столб, в отличие от них, увернуться не смог. Лихач же с места аварии скрылся, но попал на камеры.

ДТП произошло на пересечении улицы Димитрова и Будапештской улицы. На видеозаписи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как красный легковой автомобиль совершает разворот по улице Димитрова, но заворачивает слишком круто и выезжает на выделенную полосу для движения трамваев, где в ожидании «зеленого» стоят три пешехода. Чудом они успевают отскочить от несущейся машины, и та сбивает только светофор, посте чего врезается в ограждение.

Светофорный столб от удара отлетел на трамвайные пути, вдобавок оборвался провод. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что задержка в движении трамваев составила около 20 минут — с 9:57 до 10:19.

Водитель автомобиля не стал даже выходить из машины. Постояв немного, он сдал назад, вновь напугав пешеходов, и уехал прочь. Однако очевидцы успели заснять машину на видео, да и на месте, по их словам, остался валяться номер. Судя по кадрам, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария у машины не первая.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

AlBerkut
12.27 ч. 2 КоАП, оставление места ДТП - от 1 года до 1,5 лет пеших прогулок, но можно и до 15 суток ареста получить, и без всяких лишний прав. Это если поймают.
А вот ч. 1 ст. 12.8 (управление в состоянии опьянения) или ч. 1 ст. 12.26 (отказ от медосвидетольствования) это 30Круб штрафа + лишение 1.5-2 года, это если по первому разу.
По манёвру предполагаю состояние водятла очень 'весёлым', так что скрывшись 30Круб точно экономит, ну и вряд ли по ч. 2 ст. 12.27 оприходуют...
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