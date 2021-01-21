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Заброшенным корпусом Удельного земледельческого училища занялся рекультиватор крымских карьеров. Обещает реконструкцию и сад

На долгие годы ставший «приютом» для бездомных корпус Удельного земледельческого училища в Петербурге будет приспособлен для современных нужд. Деревянное здание обнесли забором и заглянули в его основание.

Исследовать техническое состояние здания на Фермском шоссе, дом 36, начали на днях. Забор появился 18 января, к 22-му числу с этим этапом работ, сказано в паспорте объекта, обещают закончить. Этот учебный корпус — немногое, что осталось от построек училища, которое появилось на Удельной в 1834 году. Сейчас некоторые из них спрятаны за забором психиатрической больницы. Все вместе является памятником регионального значения.

Последнее, что помнят старожилы, судя по отзывам на Citywalls и в районном сообществе во «ВКонтакте», в реконструируемом корпусе в советские времена была библиотека. Земля по соседству досталась компании «Воин-В» Олега Глущенко, прямо напротив заброшенной библиотеки — его офис и построенный им же ЖК «Северная корона».

Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру

Долгие годы корпус разваливался и превращался в место обитания бездомных, с частыми визитами к нему санитаров и машины с надписью «Специальная». В мае 2020 года за 19 млн рублей на аукционе здание купил Дмитрий Сташкив, чья фамилия сейчас и указана на паспорте объекта.

Как он рассказал «Фонтанке», объект снести ему не позволяет закон. Корпус планируется реконструировать и приспособить под современные нужды, сейчас подрядчик проверяет состояние фундамента. «Будет этот же объект, в этих же объемно-пространственных решениях. Там исторически был садик, нам удалось в архиве поднять чертежи, так что будут восстановлены зеленые насаждения, как это было раньше. Весь конструктив здания в таком же виде будет приспособлен к современному использованию», — заверил Сташкив и отметил, что пока рано говорить и о сроках реконструкции, и о том, что будет внутри, — сперва нужно понять, в каком состоянии объект, затем заняться проектировкой и ее согласованием в КГИОП.

В комитете подтвердили, что в конце декабря выдали разрешение подрядной организации ООО «АБИ-1» на комплексное обследование технического состояния здания. «До настоящего времени проектная документация на выполнение работ по реставрации и приспособлению объекта для современного использования на рассмотрение в КГИОП не поступала», — добавили в пресс-службе.

Опыт взаимодействия с памятником архитектуры есть и у соседствующего с новым владельцем учебного корпуса-библиотеки «Воина-В». У входа в офис, построенный из стекла и бетона, красуется табличка — «Главное здание бывшего земледельческого училища». Она же гласит, что теперь там бизнес-центр. «Охраняется КГИОП», — приписано последней строчкой.

Сташкив — президент Союза недропользователей России. Пять компаний, к которым он, по данным СПАРК, имеет отношение, зарегистрированы в Крыму. Как писала «Российская газета», он, например, занимался рекультивацией свалки в Бахчисарайском районе. Восстанавливал он и территории с заброшенными карьерами. Правда, некоторые СМИ, руководствуясь мнением местных жителей, называли эту рекультивацию разработкой песко-гравийной смеси для строительства трассы «Таврида».

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Комментарии (1)

мухомор
Сташкив фигура Ротенберга.
Зачем ему такой малозначительный объект совершенно непонятно.
Ничего действительно серьёзного там сделать не выйдет.
Не того уровня объект.
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