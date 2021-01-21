На долгие годы ставший «приютом» для бездомных корпус Удельного земледельческого училища в Петербурге будет приспособлен для современных нужд. Деревянное здание обнесли забором и заглянули в его основание.

Исследовать техническое состояние здания на Фермском шоссе, дом 36, начали на днях. Забор появился 18 января, к 22-му числу с этим этапом работ, сказано в паспорте объекта, обещают закончить. Этот учебный корпус — немногое, что осталось от построек училища, которое появилось на Удельной в 1834 году. Сейчас некоторые из них спрятаны за забором психиатрической больницы. Все вместе является памятником регионального значения.

Последнее, что помнят старожилы, судя по отзывам на Citywalls и в районном сообществе во «ВКонтакте», в реконструируемом корпусе в советские времена была библиотека. Земля по соседству досталась компании «Воин-В» Олега Глущенко, прямо напротив заброшенной библиотеки — его офис и построенный им же ЖК «Северная корона».

Фото: Фонтанка.ру Фото: Фонтанка.ру

Долгие годы корпус разваливался и превращался в место обитания бездомных, с частыми визитами к нему санитаров и машины с надписью «Специальная». В мае 2020 года за 19 млн рублей на аукционе здание купил Дмитрий Сташкив, чья фамилия сейчас и указана на паспорте объекта.

Как он рассказал «Фонтанке», объект снести ему не позволяет закон. Корпус планируется реконструировать и приспособить под современные нужды, сейчас подрядчик проверяет состояние фундамента. «Будет этот же объект, в этих же объемно-пространственных решениях. Там исторически был садик, нам удалось в архиве поднять чертежи, так что будут восстановлены зеленые насаждения, как это было раньше. Весь конструктив здания в таком же виде будет приспособлен к современному использованию», — заверил Сташкив и отметил, что пока рано говорить и о сроках реконструкции, и о том, что будет внутри, — сперва нужно понять, в каком состоянии объект, затем заняться проектировкой и ее согласованием в КГИОП.

