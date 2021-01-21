Российский рынок акций резко пошел вниз после инаугурации Байдена

По данным торгов на Московской бирже, индекс РТС снизился на 1,46% к закрытию торгов, индекс Мосбиржи — на 1,07%. Больше всего дешевеют бумаги владельца «Тинькофф Банка» TCS Group (-4,67%), «Сургутнефтегаза» (-2,85%), «Русала» (-2,24%), «Юнипро» (-2,24%), Магнитогорского металлургического комбината (-2,12%). Акции «Газпром Нефти» опустились на 2,33%, «Газпрома» — на 1,81%, Сбера — 1,52%.

Российский рынок акций утром 21 января падает по основным фондовым индексам почти на 1,5%. Так он отреагировал на снижение цен на нефть и инаугурацию президента США Джо Байдена.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марке 2021 года, по данным на 13:53, снизилась на 0,55% и составила $ 55,77 за баррель.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика Евгения Волкова, инаугурация Байдена застала российский фондовый рынок на исторических максимумах, после церемонии драйверы этого роста несколько иссякли. По мнению эксперта, рынки ожидают от нового президента США реальных шагов, которые пока представляются как негативные для России в геополитическом плане. В таких условиях индекс Мосбиржи может снизиться до 3200–3150 пунктов, что будет нормальной коррекцией, но позже взять курс на 2900 пунктов, считает Волков. Сейчас индекс превышает 3 400 пунктов.

Джозеф Байден принял присягу в ходе церемонии инаугурации и стал 46-м президентом США 20 января.