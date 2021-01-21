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«Можно сравнить с отпуском». Врачи рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом экс-вратаря «Зенита» Малафеева

В лечении госпитализированного с коронавирусом экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева наблюдается положительная динамика. Об этом «Фонтанке» сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова 21 января.

Сам бывший футболист оценил своё самочувствие как нормальное, температуру удалось сбить. Сейчас он принимает лекарства, пьёт воду и смотрит фильмы. «В целом можно сравнить с отпуском», — подчеркнул Малафеев на своей странице в инстаграме.

Фото: Скриншот сайта Instagram.com

Вячеслава Малафеева госпитализировали 19 января с температурой и поражением легких до 70 процентов. Его состояние оценивалось как средней тяжести.

Фото: Скриншот сайта Instagram.com

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Комментарии (2)

265027971
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carkorea
Какой-то он нарцисс . И болел ли он вообще ?
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