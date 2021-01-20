Авария с выездом автомобиля такси на тротуар во Фрунзенском районе Петербурга попала на видео. Данные о пострадавшем противоречивы.
Запись дорожного происшествия на углу Лиговского проспекта и Курской улицы 20 января оказалась в распоряжении «Фонтанки». Видео подтверждает рассказ очевидцев: БМВ при развороте на перекрёстке совершил столкновение с «Хёндэ Солярис», который ехал во встречном направлении. Водитель такси безуспешно попытался уйти от удара, но оказался на тротуаре, вылетев к крыльцу аптеки перед толпой пешеходов.
Очевидцы сообщали, что одного из них — мужчину 40 лет — увезли в больницу в состоянии средней тяжести. В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что, согласно отчётам скорой, пострадавших в аварии на Курской улице, которая произошла незадолго до одиннадцати утра, нет.