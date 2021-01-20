FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -9
73.72р89.21р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Камера показала, как БМВ отправил такси в аптеку на углу Лиговского и Курской

Авария с выездом автомобиля такси на тротуар во Фрунзенском районе Петербурга попала на видео. Данные о пострадавшем противоречивы.

Запись дорожного происшествия на углу Лиговского проспекта и Курской улицы 20 января оказалась в распоряжении «Фонтанки». Видео подтверждает рассказ очевидцев: БМВ при развороте на перекрёстке совершил столкновение с «Хёндэ Солярис», который ехал во встречном направлении. Водитель такси безуспешно попытался уйти от удара, но оказался на тротуаре, вылетев к крыльцу аптеки перед толпой пешеходов.

Очевидцы сообщали, что одного из них — мужчину 40 лет — увезли в больницу в состоянии средней тяжести. В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что, согласно отчётам скорой, пострадавших в аварии на Курской улице, которая произошла незадолго до одиннадцати утра, нет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

мухомор
в любой непонятной ситуации ГУ МВД по Петербургу и области даёт ответ что пострадавших в аварии нет. некомпетентность.
vic_5e4cd1938d1a8
Качество видео, как обычно, отвратительное.
xlk
И?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний