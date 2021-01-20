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El Pais: При взрыве в центре Мадрида пострадали минимум шестеро. Есть погибшие

По меньшей мере шесть человек получили травмы при взрыве в здании в центре испанского Мадрида, ещё двое погибли. Об этом сообщает 20 января El Pais.

Как пишет издание, точного числа пострадавших во время ЧП на улице Толедо всё ещё нет. По наблюдениям очевидцев, медицинская помощь потребовалась шестерым. На месте происшествия работают пожарные, местная и национальная полиция, прибыл мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

Он сообщил, что есть как минимум двое погибших, пишет El Mundo.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. В здании разрушены четыре этажа, пишет El Pais. Из соседней школы эвакуируют детей. Сообщается, что пострадавших среди них нет, но в классах сильный запах газа.

Взрыв на улице Толедо прогремел за несколько минут до трёх часов дня (17 часов по Москве). В пристройке разрушенного здания расположен дом престарелых. По предварительным данным, пострадавших там нет.

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