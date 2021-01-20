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В Мадриде произошел взрыв в центре города. Частично обрушился многоэтажный дом

Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида 20 января. Часть многоэтажного дома на улице Толедо обрушилась, сообщают в соцсетях очевидцы.

Как пишет газета el Diario, ЧП произошло незадолго до трёх часов дня по местному времени. Рядом расположены дом престарелых, школа. Дом лишился крыши, обрушились перегородки пяти из семи этажей. Точная причина случившегося пока неизвестна, но по предварительной информации, речь идет о взрыве бытового газа.

«Бригады скорой помощи оказывают помощь раненому», - пишет издание, добавляя, что информации о количестве пострадавших пока нет.

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