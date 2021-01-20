FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -9
73.72р89.21р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Рожденного на ИВЛ маленького петербуржца Кирея выписали из больницы

Младенец, вся семья которого погибла от коронавируса в ноябре 2020 года, переведен из больницы в Дом ребенка. За время нахождения в больнице ребенок прибавил в весе почти вдвое и весит сейчас 4 620 граммов. Об этом «Фонтанке» 20 января сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Теперь новорожденный Кирей будет находиться в Доме ребенка до решения суда по определению отцовства. Соответствующее заявление подал молодой мужчина, имя которого органами опеки не разглашается. Также забрать малыша в свою семью готова его родная тетя по линии дедушки, которая проживает в Мордовии.

Как сообщала «Фонтанка», в ноябре в Петербурге от коронавируса скончалась беременная на позднем сроке 36-летняя женщина, а также ее родители. Перед подключением к аппарату ИВЛ медики провели операцию кесарева сечения, и младенца удалось спасти. Мать успела дать сыну имя в честь дедушки — Кирей.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний