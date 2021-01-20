Рожденного на ИВЛ маленького петербуржца Кирея выписали из больницы

Младенец, вся семья которого погибла от коронавируса в ноябре 2020 года, переведен из больницы в Дом ребенка. За время нахождения в больнице ребенок прибавил в весе почти вдвое и весит сейчас 4 620 граммов. Об этом «Фонтанке» 20 января сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.



Теперь новорожденный Кирей будет находиться в Доме ребенка до решения суда по определению отцовства. Соответствующее заявление подал молодой мужчина, имя которого органами опеки не разглашается. Также забрать малыша в свою семью готова его родная тетя по линии дедушки, которая проживает в Мордовии.