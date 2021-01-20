Эксперт рассказал, опасно ли прививаться иностранной вакциной «поверх» российской

Повторная вакцинация от коронавируса, в случае если человек уже привит российской вакциной, но для въезда в другую страну требуется прививка зарубежным препаратом, не вызовет проблем, но есть нюансы. Об этом 20 января рассказал журналистам заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов.

«Все вакцины вызывают один и тот же ответ иммунной системы — выработку антител и создание клеток памяти, — говорит Северинов. — Сама по себе повторная вакцинация не должна вызывать проблем. Если не говорить о потенциальной побочке, которую может вызывать вакцина».

