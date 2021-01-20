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Эксперт рассказал, опасно ли прививаться иностранной вакциной «поверх» российской

Повторная вакцинация от коронавируса, в случае если человек уже привит российской вакциной, но для въезда в другую страну требуется прививка зарубежным препаратом, не вызовет проблем, но есть нюансы. Об этом 20 января рассказал журналистам заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов.

«Все вакцины вызывают один и тот же ответ иммунной системы — выработку антител и создание клеток памяти, — говорит Северинов. — Сама по себе повторная вакцинация не должна вызывать проблем. Если не говорить о потенциальной побочке, которую может вызывать вакцина».

В России и в ряде европейских стран начались дискуссии на тему введения «ковид-паспортов» для привитых граждан. Предполагается, что такие документы могут потребоваться для выезда за рубеж. Но далеко не все страны признают эффективность российской вакцины, поэтому не исключено, что для въезда может потребоваться прививка тем препаратом, который зарегистрирован в конкретном государстве. Пока вопрос о введении иммунных паспортов остаётся открытым.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

doorbal_
Зачем прививаться переболевшим? На этот вопрос ответа нет. Если у меня есть антитела - зачем мне заводить ковид_паспорт и брать справки? Зачем носить маску? Это всё дичь!
hedgehog_
и если не помер, то можно ехать. но это не точно.
260642011
Укололся спутником, потом шлифанул файзером.
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