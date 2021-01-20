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Разработчик вакцины от коронавируса: Третий этап исследования «Спутник-V» практически закончен

В рамках третьего этапа исследования вакцины «Спутник-V» более 33 тысяч человек были привиты первым компонентом и 32 тысячи уже получили оба компонента. Об этом рассказал журналистам в рамках онлайн-конференции о введении COVID-паспортов руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник-V» член-корреспондент РАН Денис Логунов.

«Третий этап клинического исследования практически закончен, — сказал Логунов. — В процессе исследования не было выявлено никаких необычных побочных эффектов. Мы подготовили статью — не могу пока сказать, в каком журнале, но в ближайшее время она выйдет, и с ней можно будет ознакомиться». Также он отметил, что в настоящий момент в гражданский оборот выпущено около 6 млн доз вакцины «Спутник-V» и еще 2,6 млн доз вакцины планируется выпустить в оборот в ближайшее время.

В Петербурге желающих привиться от коронавируса так много, что записаться на вакцинацию оказалось проблематично. Энтузиасты создали чат-бот и таблицу в Google Docs, чтобы отслеживать свободные «номерки» на прививку.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Piter Russo
Интересно, по графику они должны быть закончены в мае, а рапортуют сейчас. За счёт чего ускорились?
Random_spb
Что значит не выявлено никаких необычных побочных эффектов? Арактичемки каждый первый два дня с температурой
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