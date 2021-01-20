В новом году новостройки в Петербурге могут подорожать еще на 5–7%

Цены на рынке строящегося жилья Санкт-Петербургской агломерации (Петербург и прилегающие районы области) в 2021 году могут вырасти на 5–7%. Такой прогноз дает директор по продажам и маркетингу СК «Инвестторг» Анастасия Новгородская.

— Рост цен на недвижимость сохранится, так как этому способствуют такие факторы, как высокий спрос на квартиры и постоянно растущая себестоимость строительства, — пояснила она. — Однако можно ожидать, что в текущем году удорожание стоимости квадратного метра будет не таким значительным, как в 2020 году. Если ситуация с пандемией не будет ухудшаться, можно ожидать роста цен в пределах инфляции — на уровне 5–7% за год.