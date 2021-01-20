В новом году новостройки в Петербурге могут подорожать еще на 5–7%

Цены на рынке строящегося жилья Санкт-Петербургской агломерации (Петербург и прилегающие районы области) в 2021 году могут вырасти на 5–7%. Такой прогноз дает директор по продажам и маркетингу СК «Инвестторг» Анастасия Новгородская.
— Рост цен на недвижимость сохранится, так как этому способствуют такие факторы, как высокий спрос на квартиры и постоянно растущая себестоимость строительства, — пояснила она. — Однако можно ожидать, что в текущем году удорожание стоимости квадратного метра будет не таким значительным, как в 2020 году. Если ситуация с пандемией не будет ухудшаться, можно ожидать роста цен в пределах инфляции — на уровне 5–7% за год.
Представитель СК «Инвестторг» отметила, что, согласно прогнозам, объемы реализованных квартир в строящихся домах в 2021 году останутся на уровне прошлого года.
Напомним, прошедший год и так показал рекордный рост стоимости недвижимости на первичном рынке. Так, 26% прибавила средняя цена «квадрата» в Северной столице, 23% — в пригородах Ленобласти. За первичным рынком подтянулось и вторичное жилье — в зависимости от типа дома «вторичка» подорожала в 2020 году от 10 до 28%.