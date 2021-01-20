СПб ГБУ «Мостотрест» подвел итоги работ по ремонту и содержанию мостов и других искусственных дорожных сооружений в Петербурге в 2020 году. В них принимали участие не только проектировщики, инженеры и рабочие, но и представители таких профессий, как водолазы, кузнецы, механики разводных мостов и так далее.

Данные по объемам выполненных за год работ ведомство представило в виде инфографики, отдельно для ремонтных работ и отдельно для содержания объектов. Например, за 2020 год в Петербурге восстановили почти тысячу метров гранитных ступеней и почти две тысячи метров гранитной облицовки сооружений, около шести сотен квадратных метров деревянных конструкций мостов и более 90 табличек и знаков.