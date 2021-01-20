FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -9
73.72р89.21р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Сколько мостов в Петербурге помыли и отремонтировали за год. «Мостотрест» подвел итоги инфографикой

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

СПб ГБУ «Мостотрест» подвел итоги работ по ремонту и содержанию мостов и других искусственных дорожных сооружений в Петербурге в 2020 году. В них принимали участие не только проектировщики, инженеры и рабочие, но и представители таких профессий, как водолазы, кузнецы, механики разводных мостов и так далее.

Данные по объемам выполненных за год работ ведомство представило в виде инфографики, отдельно для ремонтных работ и отдельно для содержания объектов. Например, за 2020 год в Петербурге восстановили почти тысячу метров гранитных ступеней и почти две тысячи метров гранитной облицовки сооружений, около шести сотен квадратных метров деревянных конструкций мостов и более 90 табличек и знаков.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Сотрудники ведомства перемыли более 1,7 миллиона элементов конструкций и почти 35 тысяч квадратных метров железобетонных конструкций покрасили заново. Кроме того, были заменены более трех тысяч ламп.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

В «Мостотресте» отметили, что в инфографике «показаны лишь некоторые из тех задач, которые выполняют мостовики ежедневно». А все работы в рамках содержания искусственных дорожных сооружений выполняли без привлечения подрядчиков, только силами сотрудников учреждения.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
аварийные набережные в центре некому делать, новые набережные тоже некому// Пилон-то и др. помельче и крупнее хакнули//

вся надежда на депутатов ЗакС/
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний