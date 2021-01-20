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СК: Петербуржец, подозреваемый в убийстве жены, нанёс ей не менее 12 ударов топором по голове

Стали известны детали убийства 30-летней петербурженки в квартире на Большевиков. Её тело было найдено полицией накануне, после того, как мать девушки заявила о её пропаже.

Как сообщает 20 января ГСУ СК по Петербургу, 32-летний обвиняемый вечером 19 января повздорил с супругой и нанёс ей не менее 12 ударов топором в область головы. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Во вторник оперативники пришли домой к девушке на проспект Большевиков, квартиру она снимала вместе с мужем. Открыть дверь пригласили собственника. Войдя внутрь, полицейские нашли 30-летнюю дочь заявительницы с пробитой головой. Там же в состоянии алкогольного опьянения был задержан её 32-летний муж.

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