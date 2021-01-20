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Машину дублёра Павла Прилучного в Петербурге угнали «по пьяной лавочке», заодно захватили с собой пару аккумуляторов и магнитолу

Стали известны подробности угона «пятёрки» петербургского каскадёра и предпринимателя. Пара товарищей покусились на чужую машину, будучи пьяными. Об этом 20 января сообщает ГУ МВД по городу и области.

«В ночь преступления молодые люди распивали алкоголь и решили поехать кататься на автомобиле ВАЗ-21099, принадлежащем одному из них. Доехав до автосервиса на Суздальском шоссе, мужчины обратили внимание на несколько припаркованных автомобилей ВАЗ разных моделей. Из двух забрали аккумуляторы и магнитолу, после чего один из злоумышленников завел автомобиль ВАЗ-2105 и уехал на нем, а второй соучастник на своем авто поехал следом», — пересказали фабулу событий в пресс-службе главка.

пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По оперативным данным, аккумуляторы мужчины сдали на металлолом и получили за это две тысячи рублей. Угнанную у каскадёра «пятёрку» они тоже планировали сбыть. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Напомним, ВАЗ-2105 был угнан от автосервиса на Суздальском шоссе ранним утром во вторник. Похитителей вскоре нашли в Буграх, там же была и машина.

По данным «Фонтанки», «Жигули» принадлежат Евгению Сапунову. Он известен по участию в 28 кинопроектах. Среди них, например, недавно вышедший фильм «Мажор-3», в котором главную роль играет Павел Прилучный — его как раз дублировал петербуржец. Также Евгений принимал участие в съемках картины Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками».

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