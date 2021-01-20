Стали известны подробности угона «пятёрки» петербургского каскадёра и предпринимателя. Пара товарищей покусились на чужую машину, будучи пьяными. Об этом 20 января сообщает ГУ МВД по городу и области.



«В ночь преступления молодые люди распивали алкоголь и решили поехать кататься на автомобиле ВАЗ-21099, принадлежащем одному из них. Доехав до автосервиса на Суздальском шоссе, мужчины обратили внимание на несколько припаркованных автомобилей ВАЗ разных моделей. Из двух забрали аккумуляторы и магнитолу, после чего один из злоумышленников завел автомобиль ВАЗ-2105 и уехал на нем, а второй соучастник на своем авто поехал следом», — пересказали фабулу событий в пресс-службе главка.