Стали известны подробности угона «пятёрки» петербургского каскадёра и предпринимателя. Пара товарищей покусились на чужую машину, будучи пьяными. Об этом 20 января сообщает ГУ МВД по городу и области.
«В ночь преступления молодые люди распивали алкоголь и решили поехать кататься на автомобиле ВАЗ-21099, принадлежащем одному из них. Доехав до автосервиса на Суздальском шоссе, мужчины обратили внимание на несколько припаркованных автомобилей ВАЗ разных моделей. Из двух забрали аккумуляторы и магнитолу, после чего один из злоумышленников завел автомобиль ВАЗ-2105 и уехал на нем, а второй соучастник на своем авто поехал следом», — пересказали фабулу событий в пресс-службе главка.
пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
По оперативным данным, аккумуляторы мужчины сдали на металлолом и получили за это две тысячи рублей. Угнанную у каскадёра «пятёрку» они тоже планировали сбыть. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Напомним, ВАЗ-2105 был угнан от автосервиса на Суздальском шоссе ранним утром во вторник. Похитителей вскоре нашли в Буграх, там же была и машина.
По данным «Фонтанки», «Жигули» принадлежат Евгению Сапунову. Он известен по участию в 28 кинопроектах. Среди них, например, недавно вышедший фильм «Мажор-3», в котором главную роль играет Павел Прилучный — его как раз дублировал петербуржец. Также Евгений принимал участие в съемках картины Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками».