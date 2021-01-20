У дублёра Павла Прилучного в фильме «Мажор-3» угнали машину для дрифта. Нашли «пятёрку» в Буграх

Петербургский каскадёр лишился рабочей «лошадки» для дрифта. «Пятёрку» коричневого цвета с литыми дисками и полным баком бензина угнали от автосервиса на Суздальском шоссе.
Как стало известно «Фонтанке» 20 января, об угоне было сообщено накануне днём. 31-летний предприниматель и исполнитель трюков в кино позвонил в полицию и рассказал, что кто-то украл его 12-летнюю машину стоимостью 150 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что автомобиль использовал периодически, для дрифта.
Около полудня на розыск «Жигулей» были ориентированы наряды патрульных, дорожной полиции и вневедомственной охраны. С помощью записей с камеры видеонаблюдения на автосервисе оперативники выяснили, что в пятом часу утра к машине подошёл неизвестный, открыл капот, потом завёл двигатель и уехал.
В результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 41 по улице Шоссейной в Буграх были задержаны неработающие местные жители 29 и 28 лет. Там же нашлась и «пятёрка». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. Один из подозреваемых уже осуждался ранее за кражу.
По данным «Фонтанки», «Жигули» принадлежат Евгению Сапунову. Он известен по участию в 28 кинопроектах. Среди них, например, недавно вышедший фильм «Мажор-3», в котором главную роль играет Павел Прилучный — его как раз дублировал петербуржец. Также Евгений принимал участие в съемках картины Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками».