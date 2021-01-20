У дублёра Павла Прилучного в фильме «Мажор-3» угнали машину для дрифта. Нашли «пятёрку» в Буграх

Петербургский каскадёр лишился рабочей «лошадки» для дрифта. «Пятёрку» коричневого цвета с литыми дисками и полным баком бензина угнали от автосервиса на Суздальском шоссе.

Как стало известно «Фонтанке» 20 января, об угоне было сообщено накануне днём. 31-летний предприниматель и исполнитель трюков в кино позвонил в полицию и рассказал, что кто-то украл его 12-летнюю машину стоимостью 150 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что автомобиль использовал периодически, для дрифта.

Около полудня на розыск «Жигулей» были ориентированы наряды патрульных, дорожной полиции и вневедомственной охраны. С помощью записей с камеры видеонаблюдения на автосервисе оперативники выяснили, что в пятом часу утра к машине подошёл неизвестный, открыл капот, потом завёл двигатель и уехал.