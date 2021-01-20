Петербургский СК взял уголовное дело о нападении на педиатра под своё крыло

Делом о хулиганстве, которое было возбуждено после нападения петербуржца на педиатра, будет заниматься Следственный комитет. Об этом 20 января сообщается на сайте ГСУ СК по Петербургу.

33-летнему мужчине уже предъявлено обвинение, вскоре ему будет избрана мера пресечения.