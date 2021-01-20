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Петербургский СК взял уголовное дело о нападении на педиатра под своё крыло

Делом о хулиганстве, которое было возбуждено после нападения петербуржца на педиатра, будет заниматься Следственный комитет. Об этом 20 января сообщается на сайте ГСУ СК по Петербургу.

33-летнему мужчине уже предъявлено обвинение, вскоре ему будет избрана мера пресечения.

История произошла 18 января. 33-летний отец и врач-иммунолог повздорили в кабинете детской поликлиники № 73. Перебранка завершилась рукоприкладством, мужчина распылил перцовый баллончик. Медик была госпитализирована с травмой головы и ожогом роговицы. Жена обвиняемого дала «Фонтанке» комментарий.

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