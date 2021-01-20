Банк «Санкт-Петербург» за 2020 год заработал почти вдвое больше, чем годом ранее, — 11,7 млрд рублей

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 2020 год составила 11,7 млрд рублей (по РСБУ), увеличившись более чем в два раза по сравнению с результатом 2019 года. По данным предварительной отчетности банка по итогам года, чистый процентный доход составил 25 млрд рублей (прирост 13,3% по сравнению с результатом 2019 года), а чистый комиссионный доход составил 7,3 млрд рублей, увеличившись на 10,9%.



По состоянию на 1 января 2021 года в банке обслуживается более двух миллионов физических лиц и 50 тысяч компаний, количество эмитированных банком карт составляет около 1,5 млн, а количество пользователей интернет-банка превысило 1,482 млн человек. Выручка банка за 2020 год составила 39,4 млрд рублей, увеличившись на 34,3% в сравнении с 2019 годом.