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Банк «Санкт-Петербург» за 2020 год заработал почти вдвое больше, чем годом ранее, — 11,7 млрд рублей

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 2020 год составила 11,7 млрд рублей (по РСБУ), увеличившись более чем в два раза по сравнению с результатом 2019 года. По данным предварительной отчетности банка по итогам года, чистый процентный доход составил 25 млрд рублей (прирост 13,3% по сравнению с результатом 2019 года), а чистый комиссионный доход составил 7,3 млрд рублей, увеличившись на 10,9%.

По состоянию на 1 января 2021 года в банке обслуживается более двух миллионов физических лиц и 50 тысяч компаний, количество эмитированных банком карт составляет около 1,5 млн, а количество пользователей интернет-банка превысило 1,482 млн человек. Выручка банка за 2020 год составила 39,4 млрд рублей, увеличившись на 34,3% в сравнении с 2019 годом.

Собственный капитал банка на 1 января 2021 года составил 86,8 млрд рублей, показав рост на 6,2%, основной капитал составил 62,7 млрд рублей.

Что касается активов банка, то по итогам года они составили 730,7 млрд рублей (прирост 9,5%).Объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 483,6 млрд рублей (+16,3% по сравнению с 1 января 2020 года). Средства юрлиц составили — 209,9 млрд, а физлиц — 273, 7 млрд рублей.

Кредитный портфель банка на 1 января 2021 года составил 455, 8 млрд рублей (+13.8% по сравнению с 1 января 2020 года). Кредиты, выданные юридическим лицам, выросли за 2020 год на 14,5%, до 341,2 млрд рублей, а физлицам — на 11,7 %, до 114,6 млрд рублей.

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