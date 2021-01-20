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Петербург резко оторвался от Москвы по числу новых заболевших коронавирусом

Петербург второй день подряд удерживает лидерство по числу новых заболевших коронавирусом и резко увеличил отрыв от Москвы. По данным оперативного штаба от 20 января, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3347 новых инфицированных, в то время как в Москве их 2452.

В петербургском оперативном штабе рассказали, что за день на коронавирус проверили 26 700 человек. Общее число заболевших COVID-19 в Петербурге составляет 307 392.

С начала пандемии в России зафиксировали 3 633 952 случаев заболевания. По этому показателю РФ опережает всего несколько стран: Бразилия (почти 8,6 миллиона), Индия (почти 10,6 миллиона) и США (24,2 миллиона). В мире насчитали уже более 96 миллионов заразившихся.

От коронавируса в России вылечились более 3 миллионов россиян, а для 67 220 COVID-19 закончился летальным исходом.

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