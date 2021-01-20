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Мужчина в Петербурге украл «Жигули» с ретрономерами с помощью манипулятора и сжёг. Его взяли в день рождения

Старые «Жигули» из Купчино постигла более печальная судьба, чем машину дублёра Павла Прилучного. 30-летнюю рабочую вахту она закончила в огне.

Как стало известно «Фонтанке» 20 января, белый ВАЗ-21043 1990 года выпуска ещё со старым номером «Ш…ЛД» пропал сразу после новогодних каникул с Будапештской улицы, 108. Хозяин, неработающий петербуржец 66 лет, живущий здесь же, последний раз видел машину 8 января, а 15-го уже не нашёл её на месте стоянки. Ущерб он оценил в 20 тысяч рублей.

Вечером 18 января «четвёрка» нашлась — в Выборге. Сотрудник полиции заметил обгоревший остов с тем самым приметным номерным знаком в пункте приёма металла. После осмотра его передали представителю пункта под сохранную расписку.

Через несколько часов, 19 января в 5 утра, был задержан подозреваемый. Это 49-летний житель посёлка в Выборгском районе. 19 числа у него, кстати, был день рождения. Установлено, что он похитил ВАЗ 11 января. Он подъехал к машине на своём манипуляторе MAN, погрузил её, отвез в Выборг, сжёг и сдал кузов в металлолом.

Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

Что касается угона у каскадёра, его дрифтовую «пятёрку» благополучно нашли.

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Комментарии (6)

Fjfef
Вот у людей в голове помойка)
a.159753123
А медведя в ней не было сгоревшего?
***_555
Санитар каменных джунглей.
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