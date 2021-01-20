Мужчина в Петербурге украл «Жигули» с ретрономерами с помощью манипулятора и сжёг. Его взяли в день рождения

Старые «Жигули» из Купчино постигла более печальная судьба, чем машину дублёра Павла Прилучного. 30-летнюю рабочую вахту она закончила в огне.

Как стало известно «Фонтанке» 20 января, белый ВАЗ-21043 1990 года выпуска ещё со старым номером «Ш…ЛД» пропал сразу после новогодних каникул с Будапештской улицы, 108. Хозяин, неработающий петербуржец 66 лет, живущий здесь же, последний раз видел машину 8 января, а 15-го уже не нашёл её на месте стоянки. Ущерб он оценил в 20 тысяч рублей.

Вечером 18 января «четвёрка» нашлась — в Выборге. Сотрудник полиции заметил обгоревший остов с тем самым приметным номерным знаком в пункте приёма металла. После осмотра его передали представителю пункта под сохранную расписку.