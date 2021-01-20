Евросоюз намерен усилить роль евро как мировой резервной валюты и разместит до одного триллиона долговых обязательств

«Евросоюзу необходимо продвигать более сильную международную роль евро, стимулируя страны-партнеры расширять его использование, поддерживая создание деноминированных в евро активов и инструментов и укрепляя статус евро в качестве мировой резервной валюты», — цитирует 20 января заявление Еврокомиссии ТАСС .

Евросоюз усилит роль евро как мировой резервной валюты по отношению к доллару, в том числе будет создавать деноминированные в евро активы, проводить эмиссию специальных евробондов, создавать цифровой евро, стимулировать более широкое использования евро странами-партнерами.

В нем подчеркивается, что евро должен стать основной валютой для инвестиций в проекты в сфере альтернативной энергетики во всем мире, с этой целью ЕС намерен максимально широко использовать эмиссию «зеленых» евробондов и разместить до 1 трлн долговых обязательств, деноминированных в евро, к 2026 году, предоставив возможность инвесторам широко вкладываться в данную валюту.

По данным Еврокомиссии, доля евро в мировых золотовалютных резервах составляет около 20% и практически не изменилась с момента создания этой валюты 20 лет назад (евро был введен в безналичное обращение 1 января 1999 года, в наличное — 1 января 2002 года — прим. ред.). В то же время доля доллара сократилась с 70 до 60%, доля остальных валют, в частности китайского юаня, выросла с 10% до 18%.

На евро приходится до 38% всех транзакций в мировой торговле.