Создатели «Острых козырьков» все-таки рассказали о будущем сериала после его закрытия

Сериал «Острые козырьки», о закрытии которого после шестого сезона стало известно 19 января, получит продолжение в виде полнометражного фильма. Об этом изданию Deadline сообщил сценарист и автор идеи Стивен Найт.



Он отметил, что первоначально, отказываясь от идеи съёмок седьмого сезона шоу о клане Шелби, решил обратиться к полному метру. Пока неизвестно, о чём именно будет фильм, однако в финальном сезоне создатели «Острых козырьков» планировали рассказать о начале Второй мировой войны.

Гангстерский сериал о семье Шелби, которая набирает влияние в Бирмингеме в 1920-х годах и пытается вести собственный бизнес, выходит с 2013 года. Шоу неоднократно получало награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).