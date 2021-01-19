FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -8
73.72р89.21р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

«В Выборге свои законы». Суд отпустил домой обвиняемых в покушении на убийство двух горожан и полицейского

Выборгский городской суд Ленинградской области со снисхождением отнёсся к фигурантам уголовного дела о покушении на убийство трёх человек. Изоляцию в СИЗО для них сочли чрезмерной.

Как сообщает областной Следственный комитет, 19 января суд отказал следователю, который ходатайствовал о самой строгой мере пресечения для двух обвиняемых. Их свободу ограничили домашним арестом.

Мужчинам вменяют покушение на убийство из хулиганских побуждений. По версии следствия, 12 декабря нападавшие повалили жертв на землю, били ногами и ножом, стреляли в упор и якобы кричали, что они хозяева Выборга. Одним из пострадавших оказался полицейский, который пытался вразумить компанию, но услышал, что в Выборге свои законы.

Предполагаемому лидеру преступного коллектива 43 года, его подельнику 28 лет. Обоих задержали 15 января. Как писал 47news, при обыске у старшего нашли мини арсенал: винтовку, наган, три карабина, помповое ружье, автомат ППШ и около тысячи патронов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

260602101
А если бы это были Навальный и Чубайс ? отпустили бы ?
gencon
Полицейский, наверное, на гостинке в Питере переработал, стал думать все граждане должны отдать плакатик и следовать в автобус. А тут какие-то "чужие", будет небылицы своим рассказывать, а те также диву даваться
SariusBeggins
А визы эти местные царьки ещё не ввели на въезде в город? Или тоже пока до Бастрыкина, Краснова и Лебедева информация не долетит, ничего не изменится?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний