«В Выборге свои законы». Суд отпустил домой обвиняемых в покушении на убийство двух горожан и полицейского

Выборгский городской суд Ленинградской области со снисхождением отнёсся к фигурантам уголовного дела о покушении на убийство трёх человек. Изоляцию в СИЗО для них сочли чрезмерной.



Как сообщает областной Следственный комитет, 19 января суд отказал следователю, который ходатайствовал о самой строгой мере пресечения для двух обвиняемых. Их свободу ограничили домашним арестом.

Мужчинам вменяют покушение на убийство из хулиганских побуждений. По версии следствия, 12 декабря нападавшие повалили жертв на землю, били ногами и ножом, стреляли в упор и якобы кричали, что они хозяева Выборга. Одним из пострадавших оказался полицейский, который пытался вразумить компанию, но услышал, что в Выборге свои законы.