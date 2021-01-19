Следственный комитет Ленинградской области намерен ходатайствовать в суде Выборга об аресте лидера преступной группы, члены которой обвиняются в покушении на убийство трёх человек, в том числе сотрудника полиции.

Как сообщает 47news, 19 января суд Выборга будет избирать меру пресечения двум мужчинам. Они подозреваются в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений.

Нападение на троих мужчин, один из которых сотрудник полиции, было совершено в Выборге ночью 12 декабря. Нападавшие, по версии следователей, повалили жертв на землю, били ногами и ножом, стреляли в упор и якобы кричали, что они хозяева Выборга. На слова сотрудника о том, что он полицейский, компания ответила, что, мол, плевать они хотели, здесь свои законы.