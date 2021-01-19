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«Резали полицейского, стреляли в упор». Суд Выборга просят арестовать обвиняемых в покушении на убийство трёх человек

Следственный комитет Ленинградской области намерен ходатайствовать в суде Выборга об аресте лидера преступной группы, члены которой обвиняются в покушении на убийство трёх человек, в том числе сотрудника полиции.

Как сообщает 47news, 19 января суд Выборга будет избирать меру пресечения двум мужчинам. Они подозреваются в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений.

Нападение на троих мужчин, один из которых сотрудник полиции, было совершено в Выборге ночью 12 декабря. Нападавшие, по версии следователей, повалили жертв на землю, били ногами и ножом, стреляли в упор и якобы кричали, что они хозяева Выборга. На слова сотрудника о том, что он полицейский, компания ответила, что, мол, плевать они хотели, здесь свои законы.

Подозреваемые задержаны 15 января. У них найдены винтовки, автоматы и пистолеты. Подробнее читайте на 47news.

Фото: СУ СК России по Ленинградской области

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Комментарии (3)

Boris_93*1
"арсенал" не впечатлил , всякое бюджетное ... :)
gencon
Да, они любят кричать что они полицейские, когда их кладут на асфальт хулиганы. Кто к кому там докапался, ещё большой вопрос.
Ты или полицейский от начала и до конца, или менеджер МВД
chip1
Не, ну раз полицейский пострадал, то конечно безобразие, все таки низовая часть правящего класса.
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