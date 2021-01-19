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Литва приступила к борьбе с «мягкой пропагандой» России. Начали с Киркорова

Российский певец Филипп Киркоров попал в список нежелательных лиц в Литве и получил пятилетний запрет на въезд. Причиной стала, как объяснила министр внутренних дел республики Агне Билотайте, его поддержка присоединения Крыма к России.

«У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах», — прокомментировала 19 января решение министр в Facebook.

Ранее МИД Литвы заявлял, что намерен запретить въезд в Литву исполнителям, использующим «мягкие меры пропаганды». Внешнеполитическое ведомство республики намеревалось создать специальную группу, которая оценит такой бан с точки зрения законности.

Вице-министр культуры Литвы Дайна Урбанавичене выразила сожаление, что субсидии за несостоявшиеся или перенесенные концерты выделили компаниям — устроителям гастролей Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова. «Могу сказать, что в этом контексте мысли и действия упомянутых исполнителей идут вразрез с ценностями ЛСК [Совета по культуре Литвы] и литовского общества», — заметила Урбанавичене.

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