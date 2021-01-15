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Литва посчитала Киркорова и Шуфутинского «мягкой пропагандой» России. «Мысли и действия исполнителей идут вразрез с ценностями литовского общества»

МИД и минкульт прибалтийской республики увидели пропаганду в концертах российских исполнителей.

«Мягкая угроза [из-за выступлений Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова] есть, мы должны на это реагировать», — цитирует 15 января заявление главы парламентского комитета иностранных дел Жигимантаса Павилёниса Delfi.

По его словам, МИД намерен запретить въезд в Литву исполнителей, использующих «мягкие меры пропаганды». Он заверил, что во внешнеполитическом ведомстве будет создана специальная группа, которая оценит такой бан с точки зрения законности.

«Несмотря на то, что музыкальные пристрастия могут быть разными, мы должны видеть ясное юридическое основание, в соответствии с которым людей рекомендуют внести в список невъездных на территорию тех или иных стран», — уверен дипломат.

Вице-министр культуры Литвы Дайна Урбанавичене выразила сожаление, что субсидии за несостоявшиеся или перенесенные концерты выделили компаниям-устроителям гастролей Шифутинского и Киркорова. «Могу сказать, что в этом контексте мысли и действия упомянутых исполнителей идут вразрез с ценностями ЛСК [Совета по культуре Литвы] и литовского общества», — заметила Урбанавичене.

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Комментарии (2)

bombaleilo
Правильно заблокируйте их...
Пусть в Воронеже поют:)
ДЮрьевич
Правильно - пусть в России поют, не фиг
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