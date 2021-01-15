Литва посчитала Киркорова и Шуфутинского «мягкой пропагандой» России. «Мысли и действия исполнителей идут вразрез с ценностями литовского общества»

МИД и минкульт прибалтийской республики увидели пропаганду в концертах российских исполнителей.



«Мягкая угроза [из-за выступлений Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова] есть, мы должны на это реагировать», — цитирует 15 января заявление главы парламентского комитета иностранных дел Жигимантаса Павилёниса Delfi.

По его словам, МИД намерен запретить въезд в Литву исполнителей, использующих «мягкие меры пропаганды». Он заверил, что во внешнеполитическом ведомстве будет создана специальная группа, которая оценит такой бан с точки зрения законности.