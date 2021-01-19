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У генконсульства РФ в Нью-Йорке сутки нет телефонной связи. «Американская сторона отключила»

Генконсульство России в Нью-Йорке осталось без связи. Об отключении телефонных линий и проблемах с доступом в Интернет дипмиссия сообщила в своём Twitter.

«С 18 января с. г. американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в Интернет», — говорится в сообщении. Дипломаты попросили связываться с ними по электронной почте.

Причины отключения телефонной связи не уточняются.

20 января в США пройдёт инаугурация избранно президента Джо Байдена.

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Комментарии (13)

Редиска Здесь
Если это очень важная связь, надо было дублировать. Техника ломается, кабели случайно повреждаются, и много всего другого происходит. Ни один провайдер не гарантирует бесперебойной работы.
Sibir_5e4d67bbb7aea
Там до сих пор дисковые телефоны и аналоговая АТС?
Alex000
Почтовых голубей уже расчехлили?
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