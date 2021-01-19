У генконсульства РФ в Нью-Йорке сутки нет телефонной связи. «Американская сторона отключила»

Генконсульство России в Нью-Йорке осталось без связи. Об отключении телефонных линий и проблемах с доступом в Интернет дипмиссия сообщила в своём Twitter.

«С 18 января с. г. американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в Интернет», — говорится в сообщении. Дипломаты попросили связываться с ними по электронной почте.