Спустя почти два месяца после ЧП под Петербургом награда от МЧС нашла Зарифа Ниязова и Фаруха Умарова, которые в числе первых оказались на месте взрыва во всеволожской квартире. Отметить героизм просили журналисты.
Благодарности за тушение пожара от ГУ МЧС по Ленобласти Зариф и Фарух получили 19 января. Вместе с ведомственными грамотами им вручили памятные чашки от ТРК «Мир» — телерадиокомпании, которая и обратилась в областное МЧС с предложением отметить мужчин.
В число отличившихся и награждённых попали ещё двое жителей Ленобласти — Константин Клепиков и Алексей Петров. Первый удостоен медали за спасение погибающих на водах, лесничий Петров — почётной грамоты за мужество и героизм при спасении людей.
Как рассказал «Фонтанке» Зариф Ниязов, для него с «братишкой» это не первая награда. Благодарность главы муниципального образования «Город Всеволожск» за неравнодушие к чужой беде, отвагу, мужество и высокую гражданскую осознанность они в числе семи храбрецов получили в декабре прошлого года. Вместе с грамотой, по словам Зарифа, шёл денежный приз — три тысячи рублей.
«Фонтанка» рассказывала историю Зарифа Ниязова и Фаруха Умарова. Они приехали из Таджикистана, живут во Всеволожске. Один водит погрузчик, другой — такси. 29 ноября они бросились в соседнюю многоэтажку, где произошёл взрыв: организовывали эвакуацию, искали пострадавших и тушили загоревшуюся после взрыва квартиру. Тогда говорили, что самоотверженный порыв оставил у них ощущение ненужности.