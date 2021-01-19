Спустя почти два месяца после ЧП под Петербургом награда от МЧС нашла Зарифа Ниязова и Фаруха Умарова, которые в числе первых оказались на месте взрыва во всеволожской квартире. Отметить героизм просили журналисты.



Благодарности за тушение пожара от ГУ МЧС по Ленобласти Зариф и Фарух получили 19 января. Вместе с ведомственными грамотами им вручили памятные чашки от ТРК «Мир» — телерадиокомпании, которая и обратилась в областное МЧС с предложением отметить мужчин.

В число отличившихся и награждённых попали ещё двое жителей Ленобласти — Константин Клепиков и Алексей Петров. Первый удостоен медали за спасение погибающих на водах, лесничий Петров — почётной грамоты за мужество и героизм при спасении людей.