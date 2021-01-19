В «Векторе» допустили, что для прививки переболевшим хватит одного компонента вакцины

Вакцинация одним компонентом «ЭпиВакКороны» возможна, если человек уже переболел коронавирусом, но этот вопрос нуждается в пристальном исследовании, считают в ГНЦ «Вектор».

Пока такой практики нет, сообщили 19 января РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ «Вектора». «Введение одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ. В случае ранее переболевших вакцинация одной дозой возможна, но в настоящее время это не регламентировано и требует дополнительных исследований», — отмечается в сообщении.