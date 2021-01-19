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В «Векторе» допустили, что для прививки переболевшим хватит одного компонента вакцины

Вакцинация одним компонентом «ЭпиВакКороны» возможна, если человек уже переболел коронавирусом, но этот вопрос нуждается в пристальном исследовании, считают в ГНЦ «Вектор».

Пока такой практики нет, сообщили 19 января РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ «Вектора». «Введение одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ. В случае ранее переболевших вакцинация одной дозой возможна, но в настоящее время это не регламентировано и требует дополнительных исследований», — отмечается в сообщении.

Минздрав в 2020 году зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V» и разработку Центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона». Поставки обоих препаратов в регионы уже начались. Вакцину от COVID-19 Центра имени Чумакова планируют выпустить в гражданский оборот в марте.

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Комментарии (4)

hedgehog_
о. надо чумака достать из закромов. пущай заряжает что попало против каровавируса
BrotherRabbit
Да ладно. Зачем им один компонент?
Переболевшим для прививки достаточно просто посмотреть на пузырек с вакциной.
265027971
экономия должна быть экономной.
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