Вакцину от COVID-19 Центра имени Чумакова планируют выпустить в гражданский оборот в марте

Вакцина от коронавируса, которая была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, может стать доступной для вакцинации населения в марте этого года.

«Нашу [вакцину от коронавируса надо] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», — заявил 17 января заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов в эфире телеканала «Россия-1».

Он уточнил, что в геноме коронавируса учёные нашли 50 различных белков. Вакцина центра, как рассчитывают создатели, предоставит организму «весь спектр», что сделает защиту «более комплексной». Это так называемая цельновирионная вакцина — в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года.