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Якутские пожарные показали, как выбираются из ледяной глазури после тушения пожара. По боёвкам стучат молотком

Сотрудники МЧС из Якутии показали, как выбираются из своих боёвок после тушения пожара при экстремальной температуре ниже минус 50 градусов.

Видеозапись переодевания разошлась по соцсетям 19 января. Спасатели вынуждены отбивать наледь от своей спецодежды молотками, а касками и вовсе приходится стучать об пол. Во время тушения пожара пожарные часто промокают, а при пятидесятиградусных морозах попавшая на боёвку вода моментально превращается в корку льда.

Youtube.com/Triar LV

В Якутии сегодня температура опустилась до минус 60 градусов, к тому же там произошло четыре землетрясения.

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Комментарии (1)

baffi
Для чего героически портить имущество. Они находятся в своем отапливаемом помещении, даже пар изо рта не идет, наверняка и слив в этом гараже есть в полу. Какая трудность теплой водой все снять? Опять некому голову включить
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