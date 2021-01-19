Сотрудники МЧС из Якутии показали, как выбираются из своих боёвок после тушения пожара при экстремальной температуре ниже минус 50 градусов.

Видеозапись переодевания разошлась по соцсетям 19 января. Спасатели вынуждены отбивать наледь от своей спецодежды молотками, а касками и вовсе приходится стучать об пол. Во время тушения пожара пожарные часто промокают, а при пятидесятиградусных морозах попавшая на боёвку вода моментально превращается в корку льда.