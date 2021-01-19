На Якутию обрушились и морозы, и землетрясения.
Как сообщает Якутский филиал Единой геофизической службы РАН, геофизики 19 января по местному времени зафиксировали четыре землетрясения, магнитуда самого сильного составила 5,0. Первое произошло в 3:46 (21:46 мск) в Алданском районе республики, второе и третье магнитудой 3,5 также ощущались в этом районе, ещё одно (3.0) в Нерюнгринском районе. Эпицентр их всех находился на глубине около 15 км.
При этом в некоторых населённых пунктах Таттинского района республики зафиксирована температура минус 60 градусов. «Во всех школах сегодня объявлен актированный день. В селе Ытык-Кюель — минус 55 градусов <...> минус 60 градусов — в [селах] Кыйы, Усть-Татта (село Булун), Хара-Алдан, Дайа-Амгата, в селе Чымнайи — минус 61 градус», — цитирует ТАСС управление образования Таттинского района. Детские сады в районе продолжают работать.
В Намском районе наблюдается температура минус 55 градусов, в отдаленных наслегах (сельских поселениях) до минус 59, в Амгинском районе — до минус 56 градусов, в Чурапчинском районе — минус 55 градусов. Школьники освобождены от очных занятий.