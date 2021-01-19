На открытии торгов на Мосбирже курс доллара снизился

Курс доллара на открытии Московской биржи снижается на 0,23%, до 73,83 рубля, курс евро — на 0,18%, до 89,26 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки от 19 января.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,22% и достигал 3479,53 пункта, индекс РТС — на 0,4%, до 1480,80 пункта.

Аналитики Credit Suisse прогнозируют укрепление российского рубля до 65–70 рублей за доллар в 2021 году. Аналитики Bank of America еще более позитивно оценивают будущее российской валюты. По их оценкам, курс в 2021 году будет около 60 рублей за доллар. Deutsche Bank в своем прогнозе также отмечает хорошее положение рубля и связывает это с динамичными темпами вакцинирования.

