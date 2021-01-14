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Крупнейшие мировые инвестбанки прогнозируют укрепление рубля

Аналитики Credit Suisse прогнозируют укрепление российского рубля до 65–70 рублей за доллар в 2021 году, сообщает 14 января РБК со ссылкой на прогноз финансовой организации.

По мнению швейцарских экспертов, ослабление рубля осенью было вызвано временными факторами. Среди главных причин аналитики называют намерение властей пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами и резкий рост денежного предложения.

Аналитики Bank of America еще более позитивно оценивают будущее российской валюты. По их оценкам, курс в 2021 году будет около 60 рублей за доллар. Deutsche Bank в своем прогнозе также отмечает хорошее положение рубля и связывает это с динамичными темпами вакцинирования.

Российский рубль переживал сильное падение в 2020 году. По данным Investing.com, максимальных значений 80,87 и 80,53 курс достигал в середине марта и начале ноября. К концу года курс немного укрепился и не превышал 75,9 рубля за доллар. На 14:20 14 января курс составляет 73,3 рубля за доллар.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Крупнейшие банки у нас в Зимабве. Миллиардами ворочают при при покупке стакана семок.
260551481
Улыбнуло, "крупнейшие" это похоже Сбер и ВТБ?, ни один настоящий мировой банк даже не подумал о таком бреде...
dedmoroz_5e4d8827384c2
думали-думали, совсем плохо продается зеленая и розовая бумага, и Эливирочку на рублёвой кассе никак не вдуть, меняет себе брошки и всё))
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