Крупнейшие мировые инвестбанки прогнозируют укрепление рубля

Аналитики Credit Suisse прогнозируют укрепление российского рубля до 65–70 рублей за доллар в 2021 году, сообщает 14 января РБК со ссылкой на прогноз финансовой организации.



По мнению швейцарских экспертов, ослабление рубля осенью было вызвано временными факторами. Среди главных причин аналитики называют намерение властей пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами и резкий рост денежного предложения.



Аналитики Bank of America еще более позитивно оценивают будущее российской валюты. По их оценкам, курс в 2021 году будет около 60 рублей за доллар. Deutsche Bank в своем прогнозе также отмечает хорошее положение рубля и связывает это с динамичными темпами вакцинирования.

