Взрывотехники ОМОН успешно обезвредили снаряды времён Великой Отечественной войны, найденные в Красносельском районе Петербурга.
Как сообщает 19 января пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, накануне в полдень в дежурную часть поступила информация о найденных ржавых боеприпасах. Их выкопали рабочие на Таллинском шоссе в районе Старо-Паново при проведении земляных работ.
Место находки оцепили, а специалисты-взрывотехники опознали в семи изъеденных временем кусках металла 105-миллиметровые артиллерийские немецкие снаряды времён Великой Отечественной. Взрывотехники ОМОН вывезли боеприпасы на специализированный полигон, расположенный в Ленинградской области, где с соблюдением необходимых мер безопасности их уничтожили.