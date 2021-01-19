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Под Петербургом взорвались семь немецких снарядов

Взрывотехники ОМОН успешно обезвредили снаряды времён Великой Отечественной войны, найденные в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщает 19 января пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, накануне в полдень в дежурную часть поступила информация о найденных ржавых боеприпасах. Их выкопали рабочие на Таллинском шоссе в районе Старо-Паново при проведении земляных работ.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Место находки оцепили, а специалисты-взрывотехники опознали в семи изъеденных временем кусках металла 105-миллиметровые артиллерийские немецкие снаряды времён Великой Отечественной. Взрывотехники ОМОН вывезли боеприпасы на специализированный полигон, расположенный в Ленинградской области, где с соблюдением необходимых мер безопасности их уничтожили.

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Комментарии (3)

Valera SPb
Заголовок опять неграмотный (чем вообще славится фонтанка). Не "возрвалиСЬ", а "взорвали" ... Всё правильно, с частицей "сь" звучит страшнее, а значит заметка привлечет внимание ...
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