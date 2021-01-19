FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.97р89.33р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
37
Печать

В Петербурге изъяли 3,5 тонны ядовитого стеклоочистителя, от которого можно ослепнуть

3,5 тонны опасного стеклоочистителя для автомобилей изъяла полиция во Фрунзенском районе Петербурга. Омывайка хранилась в одном из складских помещений на Софийской улице, сообщает 19 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сопроводительными документами продукция укомплектована не была.

«Изъято 700 канистр объемом 5 литров с жидкостью, содержащей метанол. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что партия продукции была приобретена «с рук» с грузовика, который за несколько дней до этого приезжал на рынок. По оперативной информации, перекупщиков не интересовало качество продукции и ее происхождение, а лишь невысокая цена: за каждую канистру заплатили 65 рублей, а реализовывали в складском ангаре, где ее и обнаружили, — по 100 рублей», — сообщили в пресс-службе.

видео: ГУ МВД по Петербургу и ЛО

Арендатор склада уже установлен, полиция продолжает работу по выявлению лиц, причастных к незаконной деятельности. Изъятое направлено на экспертизу.

Метанол — сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Роспотребнадзор считает, что стеклоочистители с метанолом очень опасны.

Некоторые автомобилисты же считают это запугиванием, так как, по их мнению, омывайки с метанолом даже безопаснее разрешенных составов с изопропиловым спиртом. Конечно, если не употреблять их внутрь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (37)

StandMyGround
В списке покупок в Финляндии одним из пунктов всегда присутствовал стеклоомыватель. Само собой, на метаноле. По сравнению с ним наши лоббируемые жидкости - как вода из-под крана.
eaglex
Если человек готов пить такую химию, то и флаг ему в руки. Почему от этого должны страдать миллионы автомобилистов? вместо того, чтоб признать - с указанием санитарного врача мы обоcр@лись и надо вернуть всё как было, но, допустим легализовать омывайку с добавлением компонентов, препятствующим употребление не по назначению, продолжают борьбу за свободу пить вс
0k0
Изопропиловая омывайка, которую законно продают в России в магазинах, намного ядовитее метаноловой. Сколько народу погибло из-за того, что не хотят нюхать вонь от изопропила, не брызгают на грязное лобовое стекло и в результате аварии. Но их трупы Роспотребнадзору наплевать, потому что они проходят по гаишному ведомству.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний