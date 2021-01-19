3,5 тонны опасного стеклоочистителя для автомобилей изъяла полиция во Фрунзенском районе Петербурга. Омывайка хранилась в одном из складских помещений на Софийской улице, сообщает 19 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сопроводительными документами продукция укомплектована не была.

«Изъято 700 канистр объемом 5 литров с жидкостью, содержащей метанол. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что партия продукции была приобретена «с рук» с грузовика, который за несколько дней до этого приезжал на рынок. По оперативной информации, перекупщиков не интересовало качество продукции и ее происхождение, а лишь невысокая цена: за каждую канистру заплатили 65 рублей, а реализовывали в складском ангаре, где ее и обнаружили, — по 100 рублей», — сообщили в пресс-службе.