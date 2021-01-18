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В четыре десятка домов Выборгского района вернется тепло. ГУП ТЭК досрочно завершил работу на трубе с дефектом

Найденный с помощью акустических датчиков дефект на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм в районе сада Юннатов в Выборгском районе Петербурга устранен.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК» 18 января, работу специалисты закончили на 8 часов раньше норматива в 22.40.

В ходе ремонта были заменены 9 метров изношенного трубопровода у дома 118 по проспекту Тореза. Энергетики просили управляющие компании на время работ поставить здания на проток, чтобы из них не уходило тепло. Однако читатели «Фонтанки» жаловались на остывшие трубы в квартале от Ярославского проспекта до Дрезденской улицы. Всего, по данным авариных служб 37 домов.

Напомним, дефект был зафиксирован ГУП «ТЭК СПб» еще 6 января. Шумовые датчики показали на участке теплосети аномальный шум и с высокой точностью определили место возникновения предполагаемого дефекта. Начало работ сначала было отложено из-за новогодних праздников, а потом из-за морозов. Ремонт было решено начать сразу после потепления.

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