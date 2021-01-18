ГУП «ТЭК» перед Рождеством с помощью шумовых датчиков нашло дефект на трубе у сада Юннатов. На Святки в четырех десятках домов остыли батареи

Система шумовых датчиков уловила аномальные звуки на теплосети диаметром 500 мм у дома 118 по проспекту Тореза еще 6 января. Читатели «Фонтанки» сообщают, что 18 января в квартирах от Ярославского проспекта до Дрезденской остыли батареи. Всего в 37 домах.



Как они рассказали «Фонтанке», аварийные службы района сообщают об аварии на Тореза и о том, что батареи согреются по плану в районе полудня следующего дня.



В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» ответили, что шумовые датчики показали на участке теплосети аномальный шум и определили место возникновения предполагаемого дефекта. Специалисты взяли этот участок под контроль.

