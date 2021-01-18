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ГУП «ТЭК» перед Рождеством с помощью шумовых датчиков нашло дефект на трубе у сада Юннатов. На Святки в четырех десятках домов остыли батареи

Система шумовых датчиков уловила аномальные звуки на теплосети диаметром 500 мм у дома 118 по проспекту Тореза еще 6 января. Читатели «Фонтанки» сообщают, что 18 января в квартирах от Ярославского проспекта до Дрезденской остыли батареи. Всего в 37 домах.

Как они рассказали «Фонтанке», аварийные службы района сообщают об аварии на Тореза и о том, что батареи согреются по плану в районе полудня следующего дня.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» ответили, что шумовые датчики показали на участке теплосети аномальный шум и определили место возникновения предполагаемого дефекта. Специалисты взяли этот участок под контроль.

Наземная диагностика также подтвердила, что место может стать аварийным.

«Специалисты предприятия перенесли работы по устранению дефекта в связи с новогодними праздниками, чтобы минимизировать дискомфорт жителей, связанный с ограничением теплоснабжения. Так как после каникул в Петербург пришли сильные морозы, специалистами было принято решение приступить к ремонту сразу же после потепления», — сообщили на предприятии.

Ремонт в итоге начался в 11 часов 18 января. ТЭК планирует заменить 9 метров тепловой сети.

«Теплоэнергетики рекомендовали жилищным организациям поставить дома на проток, чтобы сохранить отопление в домах. Горячая вода не отключалась. По нормативам на работы на подобном диаметре отводится 20 часов, но специалисты ТЭКа справятся раньше», — обещает пресс-служба.

Ранее теплоэнергетикам удалось предупредить с помощью инновационных устройств шесть дефектов.

Напомним, в целях предупреждения дефектов в конце 2020 года ТЭК установил на теплосетях 105 шумовых датчиков, которые охватили 15 000 метров тепловых сетей в семи районах города. Умная система позволяет найти и предотвратить развитие дефекта на сетях на ранней стадии, то есть до выхода воды теплоносителя на поверхность, и, следовательно, предотвратить возможные нештатные ситуации и минимизировать риск причинения ущерба третьим лицам и имуществу.

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Комментарии (1)

DallacS
Учитывая сколько денег вбухивают в эту конторку, они с помощью спутника должны трубы обследовать.
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