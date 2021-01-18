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На госуслугах выдали более 34 тысяч электронных сертификатов о вакцинации

Около 34 тысяч электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса выдано через портал госуслуг. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Около 34 тыс. сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выдано с 1 января 2021 года через единый портал госуслуг», — цитирует Чернышенко ТАСС 18 января.

Вице-премьер напомнил, что сертификат в электронном виде можно получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации.

«Президентом поставлена задача сделать процесс взаимодействия граждан и власти максимально понятным и комфортным. Мы развиваем портал госуслуг, чтобы человеку не выходя из дома можно было решать как можно больше вопросов. Например, сертификат о прохождении вакцинации при необходимости удобно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении. Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой», — добавил вице-премьер.

Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отчиталось, что теперь записаться на вакцинацию от COVID-19 возможно через портал Госуслуг. Но в Петербурге пока этого нет.

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Комментарии (13)

WuhanRockCafe
18 января Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по ускоренной процедуре зарегистрировало российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»
Помимо Туркменистана, вакцина зарегистрирована в Парагвае, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.

Слава Богу, что не в Индии.
263836471
Что даёт пользователю этот сертификат?
Савва Морозов
В Москве уже мобильные пункты открыты, где подходи и прививайся, а в Санкт-Петербурге нет вакцин, от слова - ВООБЩЕ! Что же это такое-то?!
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