На госуслугах выдали более 34 тысяч электронных сертификатов о вакцинации

Около 34 тысяч электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса выдано через портал госуслуг. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Около 34 тыс. сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выдано с 1 января 2021 года через единый портал госуслуг», — цитирует Чернышенко ТАСС 18 января.



Вице-премьер напомнил, что сертификат в электронном виде можно получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации.

«Президентом поставлена задача сделать процесс взаимодействия граждан и власти максимально понятным и комфортным. Мы развиваем портал госуслуг, чтобы человеку не выходя из дома можно было решать как можно больше вопросов. Например, сертификат о прохождении вакцинации при необходимости удобно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении. Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой», — добавил вице-премьер.