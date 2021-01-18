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На Госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19. Петербург ждёт

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отчиталось, что теперь записаться на вакцинацию от COVID-19 возможно через портал Госуслуг. Но в Петербурге пока этого нет.

«С сегодняшнего дня в тестовом режиме при обращении через Госуслуги к сервису «Запись на прием к врачу» гражданин сможет выбрать доступные пункты для вакцинации от коронавируса в тех субъектах РФ, медицинские организации которых корректно выполнили необходимую техническую настройку. Запись на вакцинацию также доступна в мобильном приложении «Госуслуги», — сообщил 18 января замглавы Минцифры России Олег Качанов.

С 31 января 2021 года станет доступна отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, в том числе, при записи на второй этап вакцинации.

В Петербурге сейчас запись на вакцинацию ведется по телефонам регистратур поликлиник и через сайт «Здоровье петербуржца». Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 18 января пообещал запустить запись на Госуслугах к 31 января. Тогда же ожидается и возможность записаться по звонку на номер 122.

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Комментарии (18)

Okmita
В Петербурге запись не работает. А в каких городах работает?
Sibir_5e4d67bbb7aea
какие госуслуги и компутеры... у нас в процедурной две бабуси в журнал авторучкой вносят данные...
eaglex
Что через горздрав нет даже строки "вакцинация" в нашей поликлинике, что через госуслуги нет возможности записаться...
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