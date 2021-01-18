На Госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19. Петербург ждёт

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отчиталось, что теперь записаться на вакцинацию от COVID-19 возможно через портал Госуслуг. Но в Петербурге пока этого нет.



«С сегодняшнего дня в тестовом режиме при обращении через Госуслуги к сервису «Запись на прием к врачу» гражданин сможет выбрать доступные пункты для вакцинации от коронавируса в тех субъектах РФ, медицинские организации которых корректно выполнили необходимую техническую настройку. Запись на вакцинацию также доступна в мобильном приложении «Госуслуги», — сообщил 18 января замглавы Минцифры России Олег Качанов.