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В Швейцарии на горнолыжном курорте сошла лавина. Ищут десять человек

Лавина сошла на горнолыжном курорте Вербье, расположенном в кантоне Вале в Швейцарии 18 января. Под снегом оказались 10 человек.

Сход лавины произошел за пределами лыжной трассы, сообщает кантональная полиция. В результате погиб лыжник, еще один получил травмы. Отмечается, что погибший был подданным Великобритании.

Оказавшихся под лавиной людей ищут спасатели с собаками, на помощь направили вертолеты.

Ранее на курорте Домбай в Карачаево-Черкессии в результате несчастного случая сошла лавина. Известно об одном погибшем.

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Комментарии (2)

Nafanka
"Идут лавины одна за одной..." (с) ещё в Домбае и в Норильске... Где кататься - не понятно...
Bobr Dobr
Нужно использовать спецсобак, которые чуят коронавирус.
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