В Швейцарии на горнолыжном курорте сошла лавина. Ищут десять человек

Лавина сошла на горнолыжном курорте Вербье, расположенном в кантоне Вале в Швейцарии 18 января. Под снегом оказались 10 человек.



Сход лавины произошел за пределами лыжной трассы, сообщает кантональная полиция. В результате погиб лыжник, еще один получил травмы. Отмечается, что погибший был подданным Великобритании.



Оказавшихся под лавиной людей ищут спасатели с собаками, на помощь направили вертолеты.



Ранее на курорте Домбай в Карачаево-Черкессии в результате несчастного случая сошла лавина. Известно об одном погибшем.