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Полиция Капитолия разрешила возобновить работу Конгресса США после эвакуации из-за пожара

Здание Конгресса США возобновило работу после небольшого пожара, который произошел 18 января. Об этом сообщила полиция Капитолия.

«Полиция Капитолия устранила внешнюю угрозу безопасности. Все проходы вновь открыты. [Комплекс] возвращается к нормальной деятельности, — приводит текст в Twitter журналист Крейг Каплан. — Ограничения сняты. Пожар под мостом ликвидирован. Расследование инцидента продолжается».

По данным пожарной охраны Вашингтона, возгорание произошло около палатки бездомных. Проживавшая там женщина использовала пропан, что и могло вызвать сообщения о «взрыве», отмечает служба. Женщина получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась.

Ранее людей в западной части комплекса Капитолия в столице США эвакуировали. В это время снаружи проходила репетиция инаугурации президента. Участников репетиции также вывели сотрудники службы безопасности.

Капитолий в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена усилен полицией, в комплексе в настоящее время расквартирована нацгвардия. Вокруг него, его офисных зданий и Верховного суда возведены 7-футовые барьеры.

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