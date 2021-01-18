Полиция Капитолия разрешила возобновить работу Конгресса США после эвакуации из-за пожара

Здание Конгресса США возобновило работу после небольшого пожара, который произошел 18 января. Об этом сообщила полиция Капитолия.
«Полиция Капитолия устранила внешнюю угрозу безопасности. Все проходы вновь открыты. [Комплекс] возвращается к нормальной деятельности, — приводит текст в Twitter журналист Крейг Каплан. — Ограничения сняты. Пожар под мостом ликвидирован. Расследование инцидента продолжается».
По данным пожарной охраны Вашингтона, возгорание произошло около палатки бездомных. Проживавшая там женщина использовала пропан, что и могло вызвать сообщения о «взрыве», отмечает служба. Женщина получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась.
Ранее людей в западной части комплекса Капитолия в столице США эвакуировали. В это время снаружи проходила репетиция инаугурации президента. Участников репетиции также вывели сотрудники службы безопасности.