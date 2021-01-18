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Капитолий США эвакуируют из-за угрозы безопасности

Людей в западной части комплекса Капитолия в столице США эвакуируют, сообщает 18 января в Twitter корреспондент NBC News Фрэнк Торп.

«Все здания в пределах парламентского комплекса: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если находитесь снаружи, ищите укрытие», — передаёт он объявление полиции Капитолия.

Как уточняет Bloomberg со ссылкой на AP, в это время снаружи проходила репетиция инаугурации президента. Участников репетиции эвакуировали сотрудники службы безопасности.

Представитель правоохранительных органов сообщил NBC News , что причиной предупреждения стал пожар в лагере для бездомных под мостом в нескольких кварталах от Капитолия.

Капитолий в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена усилен полицией, в комплексе в настоящее время расквартирована нацгвардия. Вокруг него, его офисных зданий и Верховного суда возведены 7-футовые барьеры.

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Комментарии (8)

arbidol
Что я не понял.
Тут второй день подряд кричат, что испужался Путин, а эвакуируют Капитолий....
Путин уже в захватил Капитолий?
Или это у тех кто пугал, пукан не выдержал?
kusto
Желтеет Фонтанка. В заголовке - Капитолий, а в первом же предложении уже "в западной части комплекса". Или из Лайфа набрали новостников?
baddancer
Тут некоторые 20 лет транслировали свои влажные мрии, как солдаты NATO захватят Кремль.
А они взяли и захватили Капитолий.
Много ходов очка.
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