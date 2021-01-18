В Красносельском районе появится логистический комплекс за 2 млрд рублей. Смольный согласовал предоставление участка инвестору

Правительство Петербурга выделит участок в 240 тыс. кв. м на Волхонском шоссе ООО «Логистическая группа «Адмирал» для создания транспортно-логистического комплекса. Такое решение было принято 18 января на совещании губернатора с членами городского правительства, сообщает пресс-служба Смольного.



Проект получил статус стратегического еще в марте 2020 года. Объем инвестиций оценивался более чем в 2 млрд рублей. Строительство займет три года.

Будущий комплекс класса В+ будет предназначен для приема, отпуска и хранения непродовольственных изделий и материалов. В Смольном надеются, что проект повысит инвестиционную привлекательность прилегающих территорий. Здесь будет создано около 300 рабочих мест.